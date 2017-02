Arbitri A: Rocchi per il Genoa, Doveri per la Samp

GENOVA 23 FEB. La Commissione Arbitri Nazionale Serie A ha comunicato le designazioni per la ventiseiesima giornata di Serie A Tim. L’incontro in programma domenica tra Genoa e Bologna (stadio Luigi Ferraris, domenica, ore 15) è stato affidato alla direzione dell’arbitro Gianluca Rocchi, esponente della sezione Aia di Firenze e titolare di qualifica di internazionale dal 2008. Il ruolo di assistenti è stato assegnato a Giulio Dobosz e Alessandro Lo Cicero, in rappresentanza dei distretti arbitrali di Roma 2 e Brescia. Quarto ufficiale Alessandro Giallatini (internazionale dal 2013), affiliato alla sezione Aia di Roma 2. Come arbitri addizionali l’incarico è stato conferito a Marco Guida (internazionale dal 2014) e Marco Mainardi, appartenenti alle sezioni Aia di Torre Annunziata e Bergamo. In tutti gli stadi della Serie A Tim, la Lega Serie A promuove la giornata “Fondazione Umberto Veronesi”.

È Daniele Doveri di Roma 1 l’arbitro designato a dirigere Palermo-Sampdoria, gara in programma domenica 26 febbraio 2017 allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo e valida quale 26.a giornata della Serie A TIM 2016/17. Ad affiancare il fischietto laziale ci penseranno gli assistenti Valentino Fiorito di Salerno e Omar Gava di Conegliano; quarto ufficiale sarà Giorgio Peretti di Verona; gli arbitri addizionali saranno Paolo Valeri di Roma 2 e Antonio Rapuano di Rimini.