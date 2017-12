Arbitri A: Pairetto per il Genoa, Massa per la Samp

La Commissione Arbitri Nazionale Serie A ha comunicato le designazioni per la diciottesima giornata di serie A Tim. L’incontro tra Genoa e Benevento, in programma domenica allo stadio Ferraris (ore 15), è stato affidato alla direzione dell’arbitro Rosario Abisso, esponente della sezione Aia di Palermo. L’incarico di assistenti è stato assegnato a Mauro Tonolini ed Emanuele Prenna, affiliati rispettivamente ai distretti arbitrali di Milano e Molfetta. Le funzioni di quarto ufficiale verranno espletate da Livio Marinelli, tesserato nella sezione Aia di Tivoli. La video assistenza arbitrale sarà gestita da Luca Pairetto, in rappresentanza della sezione Aia di Nichelino con la collaborazione di Alberto Tegoni, iscritto alla sezione Aia di Milano. La Lega Serie A promuove su tutti i campi la Giornata BRISWA (the Ball Rolls In the same Way for All).

È Davide Massa di Imperia l’arbitro designato a dirigere Napoli-Sampdoria, gara in programma sabato 23 dicembre 2017 allo stadio “San Paolo” di Napoli e valida quale 18.a giornata della Serie A TIM 2017/18. Ad affiancare il fischietto ligure ci penseranno gli assistenti Filippo Valeriani di Ravenna e Stefano Liberti di Pisa; quarto ufficiale sarà Aleandro Di Paolo di Avezzano; l’arbitro deputato al VAR sarà Maurizio Mariani di Aprilia, l’assistente sarà Salvatore Longo di Paola.