Arbitri A: Massa per la Samp, Abbatista per il Genoa

GENOVA 16 FEB. La Commissione Arbitri Nazionale Serie A ha comunicato le designazioni per la sesta giornata di ritorno di Serie A Tim. L’incontro in programma domenica tra Pescara e Genoa (stadio Adriatico, ore 15) è stato affidato alla direzione dell’arbitro Eugenio Abbattista, esponente della sezione Aia di Molfetta. Il ruolo di assistenti è stato assegnato a Lorenzo Manganelli e Valerio Pegorin, in rappresentanza dei distretti arbitrali di Valdarno e Latina. Quarto ufficiale Claudio La Rocca, affiliato alla sezione Aia di Ercolano. Come arbitri addizionali l’incarico è stato conferito a Michael Fabbri e Manganiello, appartenenti alle sezioni Aia di Ravenna e Valdarno.

È Davide Massa di Imperia l’arbitro designato a dirigere Sampdoria-Cagliari, gara in programma domenica 19 febbraio 2017 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova e valida quale 25.a giornata della Serie A TIM 2016/17. Ad affiancare il fischietto ligure ci penseranno gli assistenti Sergio Ranghetti di Chiari e Stefano Del Giovane di Albano Laziale; quarto ufficiale sarà Stefano Liberti di Pisa; gli arbitri addizionali saranno Luca Pairetto di Nichelino e Antonio Di Martino di Teramo.