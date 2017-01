Arbitri A: Mariani per il Genoa, Rizzoli per la Samp

GENOVA 20 GEN. La Commissione Arbitri Nazionale Serie A ha comunicato le designazioni per la ventunesima giornata di Serie A Tim. L’incontro in programma domenica tra Genoa e Crotone (stadio Luigi Ferraris, ore 15) è stato affidato alla direzione dell’arbitro Maurizio Mariani, esponente della sezione Aia di Aprilia. Il ruolo di assistenti è stato assegnato a Fabrizio Posado e Stefano Liberti, in rappresentanza dei distretti arbitrali di Bari e Pisa. Quarto ufficiale Alberto Tegoni, affiliato alla sezione Aia di Milano. Come arbitri addizionali l’incarico è stato conferito a Paolo Silvio Mazzoleni (internazionale dal 2011) e Francesco Paolo Saia, appartenenti alle sezioni Aia di Bergamo e Palermo. In tutti gli stadi della Serie A Tim, la Lega Serie A promuove la giornata “Consorzio Humanitas – Progetto Children Italia”

È Nicola Rizzoli di Bologna l’arbitro designato a dirigere Atalanta-Sampdoria, gara in programma domenica 21 gennaio 2017 allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo e valida quale 21.a giornata della Serie A TIM 2016/17. Ad affiancare il fischietto emiliano ci penseranno gli assistenti Riccardo Di Fiore di Aosta e Valerio Pegorin di Latina; quarto ufficiale sarà Alessio Tolfo di Pordenone; gli arbitri addizionali saranno Juan Luca Sacchi di Macerata e Marco Serra di Torino.