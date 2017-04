Arbitri A: Maresca per il Genoa, Pairetto per la Samp

GENOVA 12 APR. La Commissione Arbitri Nazionale Serie A ha reso note le designazioni per la tredicesima giornata del girone di ritorno. La direzione della gara tra Genoa e Lazio, in programma sabato allo stadio Ferraris con inizio alle ore 15, è stata affidata all’arbitro Fabio Maresca esponente della sezione Aia di Napoli. L’incarico di assistenti è stato assegnato a Ciro Carbone e Salvatore Longo, in rappresentanza dei distretti arbitrali di Napoli e di Paola. Il quarto ufficiale incaricato è Stefano Alassio tesserato nella sezione Aia di Imperia. Il ruolo di addizionali d’area è stato conferito a Domenico Celi e Daniele Minelli, appartenenti alle sezioni arbitrali di Bari e Varese. In occasione di questo turno di campionato la Lega Serie A promuove in tutti gli stadi la Giornata Uildm con il progetto “Giocando si impara”.

È Luca Pairetto di Nichelino l’arbitro designato a dirigere Sassuolo-Sampdoria, gara in programma sabato 15 aprile 2017 al “Mapei Stadim” di Reggio Emilia e valida quale 32.a giornata della Serie A TIM 2016/17. Ad affiancare il fischietto piemontese ci penseranno gli assistenti Luca Mondin di Treviso e Damiano Di Iorio di Verbano-Cusio-Ossola; quarto ufficiale sarà Pasquale De Meo di Foggia; gli arbitri addizionali saranno Michael Fabbri di Ravenna e Niccolò Baroni di Firenze.