Arbitri A: Irrati per il Genoa, Pairetto per la Samp

La Commissione Arbitri Nazionale Serie A ha comunicato le designazioni per l’ultima giornata del girone di andata Serie A Tim. L’incontro tra Genoa e Torino allo stadio Olimpico, sabato con inizio alle ore 15, è stato affidato alla direzione dell’arbitro Massimiliano Irrati, esponente della sezione Aia di Pistoia e titolare di qualifica di internazionale dal 2017. L’incarico di assistenti è stato assegnato a Stefano Alassio e Luigi Rossi, affiliati rispettivamente ai distretti arbitrali di Imperia e Rovigo. Le funzioni di quarto ufficiale verranno espletate da Valerio Marini, tesserato nella sezione Aia di Roma 1. La video assistenza arbitrale sarà gestita da Fabio Maresca, in rappresentanza della sezione Aia di Napoli con la collaborazione di Alessandro Lo Cicero, iscritto alla sezione Aia di Brescia. La Lega Serie A promuove su tutti i campi la Giornata “Panini Day for Unicef”.

È Luca Pairetto di Nichelino l’arbitro designato a dirigere Sampdoria-SPAL, gara in programma sabato 30 dicembre 2017 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova e valida quale 19.a giornata della Serie A TIM 2017/18. Ad affiancare il fischietto torinese ci penseranno gli assistenti Fabrizio Posado di Bari e Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia; quarto ufficiale sarà Marco Serra di Torino; l’arbitro deputato al VAR sarà Davide Massa di Imperia, l’assistente sarà Mauro Tonolini di Milano.