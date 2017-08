Arbitri A: Damato per il Genoa, Pasqua per la Samp

GENOVA 17 AGO. Sono state ufficializzate le designazioni degli ufficiali di gara per la prima giornata della Serie A Tim 2017/18.

La Commissione Arbitri Nazionale Serie A ha affidato la direzione del match tra Genoa e Sassuolo, in programma domenica al Mapei Stadium di Reggio Emilia (ore 20:45), all’arbitro Antonio Damato esponente della sezione Aia di Barletta. L’incarico di assistenti è stato assegnato a Lorenzo Manganelli (qualifica di internazionale dal 2012) e Luca Mondin, affiliati rispettivamente ai distretti arbitrali di Valdarno e Treviso. Le funzioni di quarto ufficiale verranno espletate da Marco Piccinini, tesserato nella sezione Aia di Forlì. L’incarico per l’utilizzo del sistema Var è stato destinato a Massimiliano Irrati, appartenente alla sezione Aia di Pistoia e titolare di qualifica di internazionale dal 2017. Come assistente al Var Juan Luca Sacchi, rappresentante la sezione Aia di Macerata.

È Fabrizio Pasqua di Tivoli l’arbitro designato a dirigere Sampdoria-Benevento, gara in programma domenica 20 agosto 2017 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova e valida quale 1.a giornata della Serie A TIM 2017/18. Ad affiancare il fischietto laziale ci penseranno gli assistenti Riccardo Di Fiore di Aosta ed Emanuele Prenna di Molfetta; quarto ufficiale sarà Daniele Minelli di Varese; l’arbitro deputato al VAR sarà Paolo Silvio Mazzoleni, l’assistente sarà Marco Serra di Torino.