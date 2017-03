Arbitri A: Celi per il Genoa, Gavillucci per la Samp

GENOVA 30 MAR. La Commissione Arbitri Nazionale Serie A ha reso note le designazioni per l’undicesima giornata del girone di ritorno. La direzione della gara tra Genoa e Atalanta, in programma domenica alle ore 15, è stata affidata all’arbitro Claudio Gavillucci esponente della sezione Aia di Latina. L’incarico di assistenti è stato assegnato ad Alessandro Giallatini e Gianluca Vuoto, in rappresentanza dei distretti arbitrali di Roma 2 e Livorno. Il quarto ufficiale sarà Valerio Pegorin, tesserato nella sezione Aia di Latina. Il ruolo di addizionali d’area è stato conferito a Maurizio Mariani e Aleandro Di Paolo, appartenenti alle sezioni arbitrali di Aprilia e Avezzano. In occasione di questo turno di campionato la Lega Serie A promuove in tutti gli stadi la Giornata Allergy Day.

È Domenico Celi di Bari l’arbitro designato a dirigere Internazionale-Sampdoria, gara in programma domenica 30 marzo 2017 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano e valida quale 30.a giornata della Serie A TIM 2016/17. Ad affiancare il fischietto pugliese ci penseranno gli assistenti Fabiano Preti di Mantova e Salvatore Longo di Paola; quarto ufficiale sarà Alessandro Lo Cicero di Brescia; gli arbitri addizionali saranno Massimiliano Irrati di Pistoia e Federico La Penna di Roma 1.