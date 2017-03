GENOVA. 10 MAR. In zona i residenti avevano smesso di fare le ronde. Lunghi momenti di terrore e serata da Arancia Meccanica per una coppia di anziani. Rapina in villa ieri sera nella zona di Ri Case Sparse, alle spalle di Chiavari. Due turisti tedeschi di 77 anni, al rientro nella loro abitazione, sono stati fermati e minacciati da tre uomini vestiti di nero e con il viso nascosto da passamontagna.

I banditi, che secondo i primi accertamenti potrebbero essere dell’est europeo, hanno bloccato l’anziana al pianterreno. Il marito, è stato preso mentre saliva le scale per andare al primo piano. Minacciati con una spranga, i malviventi si sono fatti consegnare il denaro che custodivano in portafoglio e borsa, oltre 1200 euro, si sono impossessati dei Rolex che i due tenevano al polso e quindi si sono fatti aprire la cassaforte, che è risultata vuota.

I tre rapinatori prima di fuggire indisturbati si sono fatti consegnate gli smartphone della coppia, il cordless e un tablet. Prima di uscire hanno legato i due a un mobile ordinando loro di non liberarsi perché sarebbero tornati. Dopo una ventina di minuti di attesa, i turisti tedeschi, intuito che i tre potevano essere fuggiti, si sono liberati e hanno lanciato l’allarme. Le indagini sulla rapina sono state avviate dalla poliziotti delle volanti del commissariato di Chiavari e saranno proseguite dagli investigatori della sezione Scientifica e della sezione Rapine della squadra Mobile di Genova.