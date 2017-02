Aquilone Bolzaneto, nomade ruba in un’auto: denunciato

GENOVA. 8 FEB. Un 63 enne sinti, originario di Alessandria, gravato di pregiudizi di polizia, domiciliato nel campo nomadi di via N.S. della Guardia, al termine di accertamenti da parte dei Carabinieri della Stazione di Bolzaneto, è stato deferito in stato di libertà per “furto aggravato”.

Il nomade è ritenuto responsabile del furto di un telecomando di un cancello, avvenuto nei giorni scorsi, dall’interno di un veicolo in sosta nei parcheggi del centro commerciale “Aquilone” di Bolzaneto.