Apre un nuovo supermercato Basko a Bolzaneto

GENOVA. 21 DIC. Con musica, animazione per bimbi e buffet, sarà una festa per tutti l’apertura del nuovo supermercato Basko di via Barchetta a Bolzaneto, il sessantesimo punto vendita dell’insegna del Gruppo Sogegross. L’apertura al pubblico è prevista per giovedì 22 dicembre.

Tra le novità, la presenza del Bistrot, l’innovativo format di Basko dedicato alla ristorazione.

Il supermercato sorge negli spazi completamente ristrutturati con importanti lavori di riqualificazione, che hanno ospitato per anni il bowling di Bolzaneto e che per molto tempo sono rimasti in una situazione di degrado.



Nel nuovo supermercato lavoreranno circa 30 dipendenti che si aggiungono ai 2.525 collaboratori del Gruppo, aumentati di circa 200 unità solo nel periodo 2015-2016.

“Con questa apertura genovese la rete di vendita di Basko arriva a 60 supermercati – nell’anno in cui, tra l’altro, io stesso ho compiuto 60 anni: la ricorrenza di questo numero sembra di buon auspicio – afferma Antonio Mantero, Direttore Sviluppo del Gruppo Sogegross – Battute a parte, sono orgoglioso che la nostra insegna sia finalmente riuscita a portare anche a Bolzaneto, proprio nel cuore del quartiere, una proposta commerciale completa e di qualità, che mancava in questa zona”.

“Oltre al supermercato, anche il Bistrot rappresenta una novità per tutto il quartiere: sarà, come già a Genova in via Emilia e a San Salvatore di Cogorno, uno spazio dedicato alla collettività, con area relax e zona wi-fi gratuito, e soprattutto un’ampia zona ristorazione per colazione, pranzo e apericena con le tante specialità della cucina ligure – e non solo – curata dal nostro Chef Alessandro Dentone” – spiega il Direttore Antonio Mantero – “Siamo fieri di essere riusciti a sviluppare questo format innovativo per la grande distribuzione a Genova e tra l’altro a pochi metri dalla nostra sede direzionale di Bolzaneto. Il legame con questo territorio, già oggi molto forte, sarà quindi ancora più stretto”.

Il supermercato dispone di un ampio assortimento, con la presenza di tutti i reparti “freschissimi”: Macelleria (ampio spazio alla carne piemontese e altre varietà di alta gamma), Gastronomia (anche con prodotti take-away), Ortofrutta (con prodotti locali e biologici), Pescheria (con la vendita di solo pesce fresco), Panetteria e Pasticceria (banco assistito e self-service).

Inoltre, tanto spazio ai prodotti locali, a partire dalle uova fresche che si possono acquistare anche sfuse. Numerosi i prodotti salutistici e legati al benessere, con articoli specifici per chi soffre di intolleranze alimentari.

Il nuovo Basko avrà orario continuato: dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 20,30. La domenica dalle 8,00 alle 19,30.

I clienti potranno usufruire di un ampio posteggio.

Nei primi giorni di apertura è previsto un omaggio per tutti i clienti.