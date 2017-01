Apre a Campi il nuovo centro cucine Lube Store Elce

GENOVA. 13 GEN. Sabato 14 gennaio apre a Genova Campi, in via Renata Bianchi 46/2, al primo piano, il nuovo centro cucine Lube Store Elce.

Il nuovo punto vendita, frutto della collaborazione tra Elce Arredamenti, marchio riconosciuto e di sicuro gradimento nella città di Genova e Lube, marchio leader a livello nazionale nella produzione di cucine.

Il nuovo showroom si sviluppa su una superficie di circa 200mq posti sulla piazza della Pressa in zona Campi.

All’interno sono esposte 15 cucine Lube e Creo in grado di soddisfare a 360° tutte le esigenze della clientela, dai più giovani ai più esigenti.

Nello store, vengono, infatti, proposte cucine in vero legno, cucine in laminato, laccato opaco e lucido, cucine in malta o laminato effetto malta, polimerici, compresi elettrodomestici di tutti i più importanti marchi europei: Rex, Smeg, Ariston, Hotpoint, Whirlpool, Siemens, Bosch, Candy, Barazza, Foster e Franke.

Vengono, inoltre, forniti diversi marchi di piani lavoro per cucina dal laminato al marmo, al granito, fenix, stone, marmotex per arrivare ai quarzi.

Lo store, infine, fornisce anche il servizio di rilievo misure, progettazione, trasporto e montaggio oltre svariati finanziamenti personalizzati fino a 48 mesi a tasso 0.

L’inaugurazione avverrà domani, sabato 14 gennaio, a partire dalle 18 con apertura al pubblico.