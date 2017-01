Appuntamenti nel Levante Ligure: da “Santa” a Casarsa Ligure

GENOVA. 21 GEN. Gli appuntamenti del levante ligure spaziano dalla cultura al teatro a divertimenti per tutti. Shakespeare tutto inedito a Cicagna, davvero inusuale, adatto a grandi e piccini, dove i personaggi del Mercante di Venezia si sovrappongono ai fiori del giardino di una bambina e ne prendono i nomi. Questa opera va in scena al teatro di Monleone di Cicagna, questa sera, alle 21, con “Blooming Shakespeare”, portato in scena dall’associazione culturale “Le Fusa” di Genova.

Un omaggio affettuoso e un po’ nostalgico ai Beatles a Santa Margherita: I Beatzone, gruppo tributo ai Beatles, saranno in concerto, questa sera, alle 21.30, al Circolo Arci Orchidea di “Santa”. Biglietto d’ingresso 8 euro. Sempre a Santa Margherita “La tecnica della doratura a foglia nel patrimonio artistico ligure” è l’argomento dell’incontro di oggi allo SpazioAperto di via dell’Arco, alle 16, con la doratrice Maria Urciuoli. Al Punto di Incontro della Tigullina, invece, già dalle 11, presentazione del nuovo numero di Santa Magazine e premiazione del concorso “Presepi in vetrina”.

Alla Società Economica di Chiavari, alle 16, Claudia Vaccarezza, dottoressa di ricerca in geografia storica, ricostruirà la vicenda personale di Andrea Gagliardo, emigrato nelle Americhe a fine Ottocento, il cui diario è conservato al Lascito Cuneo di Calvari: un documento straordinario sulla vita degli italiani oltre oceano.(dettagli nell’articolo precedente). Un incontro di buon livello è quello proposto dall’associazione “Il Bandolo”, sempre alla Società Economica, ma alle 17, nella Sala Ghio Schiffini, dove si parlerà di “La fortezza Europa. Muri e politiche di esclusione contro gli immigrati”, con Andrea Torre e Francesca Martini del Centro Studi Medì.

Primo concerto della nuova stagione per Oriano Castelli e i ProspettivAcustica, stasera, dalle 21, al Nuovo Batesto di San Salvatore di Cogorno. Dalle 20, invece, il cantautore chiavarese Roberto De Bastiani sarà in concerto alla “Ruota” di Casarza Ligure. Al Teatro Sociale di Camogli, ore 20.30, Max Vandervost, musicista belga presenta le sue composizioni con oggetti comuni trasformati in strumenti musicali per diventare un’ orchestra. ABov.