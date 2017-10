GENOVA. 1 OTT. Il gruppo di attivisti “Genova Antifascista” ha annunciato che mercoledì 4, alle 18, in piazza De Ferrari si terrà un’assemblea pubblica per protestare contro l’apertura delle nuove sedi dei movimenti della destra radicale in città. Si tratta di quella di CasaPound in via Montevideo e di quella di Lealtà Azione-La Superba in via Serra.

“Una risposta generalizzata a una minaccia generalizzata – hanno spiegato i responsabili di Genova Antifascista – i fascisti si rifanno la faccia ma continuano a colpirci tutti in forme diverse. Restano di fatto sintomo di cancro sociale.

Non è una caso che dal dopoguerra ad oggi gli attentati terroristici stragisti dinamitardi sul territorio nazionale portino la firma di fascisti e mafiosi. Non è un caso che criminalità organizzata e nuove destre siano sempre implicati negli stessi processi dai crimini di strada alla corruzione, reati che creano e alimentano paura e insicurezza nella gente.





Infuocando il tema dei migranti e sfruttando una situazione disastrosa creata da governi incompetenti e collusi distraggono dalle reali cause di impoverimento e disperazione in cui ci troviamo.

È diventato necessario mobilitarsi con ogni mezzo.

ASSEMBLEA PUBBLICA CITTADINA MERCOLEDI 4 OTTOBRE ORE 18 IN PIAZZA DE FERRARI DOVE CI SIAMO LASCIATI IL 30 GIUGNO.

Siamo contro l’apertura di questi covi criminali mascherati da associazioni benefiche, non per spirito di contrapposizione identitaria fine a se stesso ma perché siamo di fronte a una reale emergenza civile e democratica.

INVITIAMO TUTTI AD UNIRSI A NOI IL 7 OTTOBRE NEI PRESSI DI VIA SERRA”.