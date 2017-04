Anziani sempre più “arzilli”: fa sesso il 25% degli over 75

GENOVA. 6 APR. Se la Liguria è la regione con la più alta percentuali di residenti anziani in Italia, non per questo è tra le regioni dove si fa meno sesso. Anzi. Una recente ricerca i cui risultati sono stati esposti al congresso dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria a Firenze affermerebbe proprio il contrario.

Gli anziani, in particolare quelli di età compresa tra i 75 e gli 85 anni di età infatti sarebbero sempre più sessualmente attivi, specialmente gli uomini i quali, oggettivamente, sarebbero ‘agevolati’ in questa loro ‘eterna giovinezza’ dalla diffusione e dall’uso sempre più massiccio di farmaci contro l’impotenza come Viagra e Cialis. Ed almeno uno su quattro ne farebbe uso, continuando a fare sesso praticamente fino agli ultimi giorni di vita.

“In media il 20-25% degli anziani tra 75 e 85 anni sostiene di aver avuto almeno un rapporto sessuale nell’ultimo anno, per cui una quota più ampia del previsto conserva una vita sessuale vera e propria” ha spiegato a tal proposito lo psichiatra Leo Nahon, in passato direttore della divisione psichiatrica dell’ospedale Niguarda di Milano –

Ma non è tutto. Perchè in un editoriale del New England Journal of Medicine “John Bancroft del Kinsey Institute rileva che nel gruppo di età fra i 75 e gli 85 anni il 38,5% degli uomini e il 16,7% delle donne riferiva di avere avuto un rapporto con un partner nell’anno in corso”, ha proseguito Nahon, che ha puntualizzato: “In base ai dati emersi “per ogni 2 donne ci sono 3 uomini pronti a vivere questa esperienza appagante, cosa che lascia intendere ricerchino partner spesso più giovani”. Per sessualità non si intende necessariamente il rapporto sessuale completo, “ma anche altre forme di erotismo sessuale che gli anziani possono trovare”.

M.F.