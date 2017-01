Anziani, la polizia arresta due specialisti della truffa

GENOVA. 21 GEN. Arresto da parte della polizia di due individui specializzati in truffe e furti agli anziani, con gli agenti che sono riusciti a bloccarli in flagranza di reato.

Si tratta di due soggetti di origine siciliana, da tempo stanziali in regione, già noti alle Forze dell’Ordine per i numerosi precedenti a carico, soprattutto in materia di reati contro il patrimonio.

I due, Carmelo Barbieri, 61 anni e il coetaneo Vincenzo Santacaterina, colpiva in varie province liguri e del Nord Italia con la tecnica della truffa cosiddetta “Tobler”.

Il blitz della Squadra Mobile genovese, è avvenuto a conclusione di un’indagine che ha richiesto numerosi e difficoltosi pedinamenti, stante la scaltrezza dei malviventi.

I due si muovevano in modo sincronizzato e con compiti specifici; una volta individuata la vittima, uno si fingeva professionista svizzero in cerca di uno studio notarile ove poter effettuare una donazione in favore di soggetti gravemente bisognosi. Una volta carpita la fiducia dell’anziano, entrava in azione il complice che, fingendosi medico, coinvolgeva emotivamente nel progetto caritatevole la malcapitata vittima.

Successivamente, attraverso abili raggiri, si facevano accompagnare presso l’abitazione dell’anziano ove si facevano consegnare soldi e monili in oro ivi presenti, per poi allontanarsi furtivamente dall’appartamento. In altre circostanze, invece, provvedevano ad accompagnare l’anziana vittima presso un istituto di credito, assicurandosi l’effettuazione di consistenti prelievi di danaro.

La coppia di criminali era particolarmente scaltra e spregiudicata, riuscendo a convincere numerosi anziani a salire a bordo della loro autovettura per farsi condurre presso le abitazioni da derubare o presso le banche dove le vittime avevano acceso i conti correnti. Solo il mirato intervento dei poliziotti della Squadra Mobile di Genova che hanno simulato controlli occasionali da parte di equipaggi della volante, ha permesso di sventare nei giorni numerose truffe.

Ieri, a conclusione di un ulteriore giornata di pedinamenti, i malviventi, dopo aver agganciato nel quartiere di Castelletto un’anziana donna, l’avevano convinta a farli entrare nel proprio appartamento e farsi consegnare tutti i monili ed i contanti, per poi dileguarsi. Nella circostanza ad attenderli c’erano, però, i poliziotti della Squadra Mobile che li hanno arrestati, recuperando tutta la refurtiva.

La successiva perquisizione ha permesso di recuperare numerosi monili, orologi e danaro, parte dei quali frutto di un’altra truffa accertata in danno di un anziano, avvenuta a Nervi, lo scorso 16 gennaio.

Sono in corso serrate indagini allo scopo di individuare eventuali complici ed attribuire loro ulteriori episodi, avendone gli investigatori della Questura di Genova monitorato gli spostamenti da Ventimiglia (IM) a La Spezia ove sicuramente hanno consumato altre truffe ad anziani.

La Questura di Genova invita i cittadini a diffidare di chiunque, incontrato occasionalmente in strada chieda, a qualsiasi titolo, in prestito danaro od oggetti preziosi per presunte donazioni, avendo altresì cura di non far accedere sconosciuti presso le proprie abitazioni, segnalando immediatamente al 113 qualsiasi situazione sospetta.