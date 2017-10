Anziana 92enne fa arrestare finto addetto del gas

Un’arzilla anziana di 92 anni non si è fatta fregare da un finto addetto dell’azienda di distribuzione del gas, in realtà un truffatore di etnia sinti, e lo ha fatto arrestare.

E’ successo ieri a Savona, dove il falso incaricato dell’azienda ha avvicinato l’anziana in strada e, dopo averle detto di doverle rimborsare una bolletta troppo onerosa, è riuscito ad entrare in casa.

Una volta dentro l’appartamento, il nomade ha cercato di farsi dire dalla donna dove tenesse i soldi e bollette per poterle dare il rimborso.





Insospettita, l’anziana ha allontanato da casa il finto tecnico del gas e ha chiamato i carabinieri.

Una pattuglia è giunta in zona, lo ha individuato ed arrestato, scoprendo che si trattava di un nomade sinti residente nella provincia di Asti.

Sono in corso le ricerche di un eventuale complice che aspettava di potersi introdurre in casa per derubare l’anziana.