Antonio Micillo è il nuovo presidente Coni Liguria

GENOVA. 4 MAR. Antonio Micillo, con 50 voti, viene eletto Presidente del CONI Comitato Regionale Liguria per il quadriennio 2017 – 2020 all’unanimità con nessuna scheda bianca presente.

Candidato unico alla presidenza del Coni regionale, ha 71 anni. Laureato in Chimica, ha ricoperto durante la sua lunga carriera dirigenziale sportiva vari incarichi, tra gli altri, Presidente della Unione Sportiva Quarto, Presidente del Comitato Ligure della Federazione Italiana Vela. E’ stato il Segretario Generale della Federazione Italiana Vela. Presidente del Panathlon Club Genova e Governatore dell’Area4 –Liguria del Panathlon International.Per il CONI, ha avuto l’incarico di Segretario del CONI Genova e Segretario del CONI Liguria, nel quadriennio 2012-2016 è stato il Delegato del CONI per Genova e Provincia. Ha ricevuto una Stella d’Argento al merito sportivo.

Subentra a Vittorio Ottonello che dopo due mandati (otto anni) lascia l’incarico.

Durante i lavori assembleari è stata rinnovata anche la Giunta che ora risulta così composta:

Antonio Micillo Presidente; Alberto Bennati (Pallacanestro, in rappresentanza delle Federazioni Sportive Nazionali); Anna Del Vigo (Pallavolo in rappresentanza delle Federazioni Sportive Nazionali); Pino Raiola (Ginnastica, in rappresentanza delle Federazioni Sportive Nazionali); Marco Callai (Canottaggio s.f., in rappresentanza delle Discipline Sportive Associate); Tiziano Pesce (U.I.S.P., in rappresentanza degli Enti di Promozione); Furio Ginori (Scherma, in rappresentanza degli Atleti) e Filippo Tassara (Nuoto, in rappresentanza dei Tecnici)

L’Assemblea tutta ha espresso il più vivo ringraziamento ed apprezzamento ‘per il proficuo lavoro svolto da Vittorio Ottonello che dopo 8 anni ha lasciato il “ponte di comando” dello Sport Ligure.