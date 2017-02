Antigraffio Renumax, Mi Manda Rai 3 smentisce: è truffa?

ROMA. 27 SET. Interessante puntata questa mattina della trasmissione Mi Manda Rai 3, condotta dal bravo Salvo Sottile.

Questa mattina si è parlato di costi di riparazione degli elettrodomestici, di pensioni e, fra l’altro, del miracoloso Renumax, il prodotto che, in barba ai carrozzieri, dovrebbe togliere i graffi dall’auto.

A proposito del del miracoloso Renumax durante la trasmissione è stata effettuata in diretta una prova su una parte di carrozzeria di un’auto, un parafango, che presentava alcuni graffi. Purtroppo il prodotto però non ha funzionato.

Così in trasmissione si è scatenato il putiferio con telefonate di utenti arrabbiatissimi e delusi in quanto avevano acquistato il prodotto ma non era servito a nulla. Per tutti lo stesso comune denominatore, da piccole auto fino ad arrivare alla Jaguar grigio metallizzata: il prodotto non funziona.

In studio vari ospiti e testimoni.

Rosario Trefiletti di Federconsumatori, come al solito, è stato il più agguerrito e parla di una vera e propria televendita truffa.

A parlare è poi L’avvocato Laura Cecchini di ADUC. Che spiega come “al di là dei giorni di legge per il recesso di un prodotto, se il prodotto non funziona può essere restituito indietro” ed aggiunge che quando ci si trova davanti a “Televendite e pratiche commerciali scorrette bisogna denunciare all’Antitrust: al cittadino non costa nulla”.

Un ospite, Giustino, replica proprio all’avvocato Cecchini che spiega come ottenere il rimborso del prodotto: “Io non voglio essere rimborsato, io sono venuto qui per denunciare e fermare la vendita del Renumax”

Nel frattempo anche sui social l’opinione risultava comune: il miracoloso Renumax non funziona e c’è chi sostiene che tale ‘truffa’ prosegue dal 2011.

