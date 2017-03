GENOVA. 17 MAR. Va in pensione il mitico “Sac” cane antidroga della Guardia di Finanza di Genova. Il “finanziere” Labrador per 10 anni è stato utilizzato nel contrastato ai trafficanti di droga in aeroporto, porto e in altri luoghi per i controlli sul territorio senza mai sbagliarne uno.

Nato nel 2006 nel Centro Allevamento e Addestramento Cinofilo del Corpo di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, Sac è stato addestrato per la ricerca di sostanze stupefacenti attraverso il meccanismo del gioco e dell’affiatamento con il suo conduttore, un finanziere che lo ha accudito e addestrato premiandolo per le sue capacità di ricerca con il suo più grande divertimento: il manicotto di stoffa.

Il Labrador è stato assegnato nel 2007 al servizio della squadra Cinofili del I gruppo Genova. Sac nella sua decennale carriera ha ottenuto brillanti risultati: facendo arrestare in flagranza di reato 27 trafficanti, permettendo 117 denunce e scovando ben 500 assuntori di droga poi segnalati alla prefettura. Il suo fiuto ha permesso di sequestrare 176 chili di cocaina, 2 chili di Eroina, 627 di hashish, 2 di marijuana, 23 pasticche di ecstasy e 19 piante di canapa indiana. Nel 2011, a San Rocco di Camogli, è stato insignito del “Premio internazionale di fedeltà del cane” per i servizi resi alla collettività.