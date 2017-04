Angelo Pintus presenta ”Ormai sono una Milf”

GENOVA. 12 APR. Angelo Pintus domani, gioevdì 13 aprile alle ore 21, sarà sul palco del Politeama per presentare il suo ultimo spettacolo dal titolo “Ormai sono una Milf”.

Come cambia la vita a 40 anni? Cambia che non puoi più mangiare quello che mangiavi prima…cambia che sei ancora troppo giovane per fare alcune cose, ma sei già troppo vecchio per farne altre. Angelo Pintus ci racconta la vita di un 40enne, con gli occhi di chi, come lui, si sente sempre quel bambino di una volta.

La milf, per chi non lo sa è la mamma ancora giovane che, guarda un po’, piace un sacco agli amici dei suoi figli. Questo vuol direre che Pintus racconta in versione maschile l’approdo ai temuti quarant’anni. C’è chi rischia la crisi esistenziale a cinquanta, chi a trenta si fa prendere dall’ansia da coppia e fuggirebbe in un viaggio on the road e chi, come Pintus, vede i quaranta come gli anni in cui devi decidere, una volta per tutte, se dare più spazio nel guardaroba ai jeans strappati o alle giacche, alle t-shirt o alle camice. I quaranta sono quelli in cui sei troppo vecchio per fare alcune cose, ma troppo giovane per farne altre.





Pintus non si traveste né si trasforma, nè si imbruttisce per strappare la risata, si presenta in scena con il look si sempre, casual e di tendenza.

FRANCESCA CAMPONERO