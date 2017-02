Andy Warhol a Genova: ultimo weekend per visitare la mostra

GENOVA. 24 FEB. Sarebbe davvero un peccato perderla, lasciarsi sfuggire l’occasione di visitare una delle mostre più belle, originali ed interessanti che siano mai state ospitate nel capoluogo ligure.

La mostra “Warhol – Pop Society” allestita a Palazzo Ducale chiuderà infatti definitivamente alle 19 di domenica prossima 26 febbraio 2017, e questo resta pertanto l’ultimo weekend disponibile per un tuffo nel mondo di uno degli artisti più eclettici, geniali, iconici e rappresentativi del secolo scorso. Un’opportunità che i tanti, tantissimi genovesi dediti al ‘mugugno’, che non fanno altro che lamentarsi sul fatto che Genova offra poco, che all’ombra della lanterna non si organizzi mai nulla di interessante e ci sia poco da fare, dovrebbero, a maggior ragione, prendere al volo.

Perchè visitando le sale dell’Appartamento del Doge che ospitano circa 170 opere del maestro della pop art, tra tele, prints, disegni, polaroid, sculture e oggetti, provenienti da collezioni private, musei e fondazioni pubbliche e private italiane e straniere, si incontrano moltissimi visitatori. Tantissime persone di ogni tipologia ed ogni età che affollano le stanze dell’esposizione, sempre gremite di gente sia di mattina che di pomeriggio, sia nei giorni feriali che festivi. Si sentono commenti sorpresi, interessati, ammirati e curiosi formulati a bassa voce in tante lingue diverse, e con accenti che tradiscono provenienze da ogni parte d’Italia, ma i genovesi, oggettivamente, sono una sparuta minoranza. Proprio i padroni di casa, coloro che hanno la fortuna di ospitare nella loro città la grande e splendida retrospettiva dedicata al grande artista americano, curata da Luca Beatrice e prodotta e organizzata da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova e da 24 ORE Cultura del Gruppo 24 Ore. Si spera quindi che, in questo ultimo weekend, vi pongano rimedio. Perchè sarebbe davvero un peccato lasciarsi sfuggire questa ultima occasione.

La mostra “Warhol – Pop Society” è visitabile al Palazzo Ducale di Genova dalle 9 del mattino fino alle 19 con orario continuato, fino a domenica 26 febbraio 2016.

M.F