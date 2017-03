Andrea Tomaino torna al volante al Rallye “Sanremo Leggenda”

Genova, 22 mar. – Così come nel 2016, anche quest’anno la stagione agonistica di Andrea Tomaino inizierà dal Rallye “Sanremo Leggenda”, in programma sabato 31 marzo prossimo.

Dopo l’impegno come “naviga” a fianco del giovane figlio Davide nel 1° Franciacorta Rally Circuit, il pilota genovese tornerà ad occupare il sedile di sinistra nella gara regionale in coppia con Alessandro Venzano, il suo co-pilota storico, e con la sua Citroën C2 Super 1600: un trio che, ricompostosi proprio l’anno scorso nell’evento matuziano, aveva prodotto subito un risultato positivo, conquistando la settima posizione assoluta, su quindici vetture classificate finali, ed abbinando a questo piazzamento anche il successo di gruppo e di classe.

“Roba da metterci la firma anche quest’anno – sottolinea il portacolori della scuderia Racing for Genova Team – ma ho la sensazione che l’edizione 2017, per qualità e quantità degli avversari, sarà molto più dura della precedente.

Per noi, ad ogni modo, sarà importante arrivare in fondo contenti e conquistare un buon piazzamento: quindi opteremo per un avvio prudente, necessario per rimuovere le scorie del periodo di inattività invernale, senza però perdere tanto di vista i diretti concorrenti, pronti a mostrare i muscoli non appena avremo terminato la breve fase di rodaggio”.