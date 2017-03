Andrea Bianchi e L’improvviso dei filosofi di Albert Camus

GENOVA. 2 FEB. Questo pomeriggio , giovedì 2 marzo alla ore 18 al Teatro della Tosse – sala Aldo Trionfo prima della replica de I Giusti, verrà presentato in forma di mise en voix, sorta di lettura teatralizzata del testo, L’improvviso dei filosofi, un breve scherzo di Albert Camus (firmato con lo pseudonimo Antoine Bailly) rimasto inedito fino al 2006 e tradotto da Andrea Bianchi per la rivista Micromega nel numero 6/2013.

La lettura sarà l’occasione per ricordare Andrea Bianchi traduttore che aveva iniziato la collaborazione con il Teatro della Tosse con la sua splendida traduzione del Caligola. Bianchi è morto nal 2015 a 46 anni, come Albert Camus, l’autore che amava e di cui parlava ai suoi studenti del Liceo Classico Colombo, dove insegnava Lettere. Di Camus e Sartre parlava agli studenti anche se non erano strettamente in programma, così come faceva loro ascoltare De Andrè. Organizzava incontri, gite. Il suo ruolo di insegnante andava oltre le ore trascorse in aula: insegnava, ma anche ascoltava. Per questo era amato dagli studenti: la sua cultura era un mezzo per affrontare la vita. Unendo la logica all’ironia, a una leggerezza calviniana.

La mise en voix, curata da Pietro Fabbri, sarà introdotta da Sonia Pastorino e si avvarrà delle voci di Giacomo Simoni e Sara Sorrentino per i coniugi Vigne, Ludovica Baiardi per la figlia Sophie, Edoardo Roti come monsieur Mélusin, innamorato di Sophie, Francesco Senarega per il Signor Nulla e Matilde Sinatra che chiuderà il cast come Direttrice. Attrezzeria e maschere a cura di Renza Tarantino, gli abiti dei lettori a cura di Daniela De Blasio.

Hanno collaborato all’evento Maria Rosaria Di Garbo e Sonia Pastorino del Liceo Classico Colombo e Paola Fossa.

L’ingresso è libero.