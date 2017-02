Ancora una giornata per World Cats in Fiera a Genova

GENOVA. 12 FEB. Ultima giornata, oggi, per World Cats, la mostra felina in corso di svolgimento presso il pagiglione Blu della Fera.

Ieri, sabato, malgrado il tempo che non era dei migliori sono stati tanti i visitatori della manifestazione che è patrocinata dall’ANFI – Associazione Nazionale Felina Italiana.

Tantissimi i gatti presenti, oltre 700, provenienti da tutta europa; poi ancora i negozi per lo shopping dei prodotti dedicati agli amati mici, i prodotti per la cura del corpo e la salute dei felini ed ancora i dipinti e sculture a loro dedicati.

Diverse anche le gare. Tra le più attese quella che si è svolta ieri nel tardo pomeriggio del “Best in show”, con la scelta dei migliori soggetti in assoluto e dei tre vincitori nelle rispettive categorie: Adulti, Cuccioli e Neutri e quelle di oggi, domenica, riservata ai persiani e agli esotici.

Sono presenti in mostra stand di prodotti per l’alimentazione e la cura degli animali, la Croce Gialla, la pubblica assistenza che in convenzione con la ASL3 effettua il servizio di soccorso animali, e il gattile “I gatti del Nettuno”, per chi è interessato a un’adozione “consapevole”.

Per i bambini c’è uno spazio con i giochi gonfiabili.

Nel corso della manifestazione saranno presenti i figuranti della 501st Legion Italica Garrison e della Rebel Legion Italian Base, gli unici due gruppi di costuming Star Wars approvati da LucasFilm, che con i loro accuratissimi costumi e armature faranno rivivere le magie della saga stellare più amata di tutti i tempi: saranno a disposizione del pubblico per regalare a tutti scatti stellari in cambio di una donazione libera a favore della Croce Gialla e de “I gatti del Nettuno”.

In collaborazione con Word Cats Liguria Notizie organizza l’evento “Fotografa il tuo gatto” ed invita tutti i lettori e i visitatori della Fiera ad inviare su Facebook una foto del proprio gatto ripreso in un momento particolare, divertente o di relax. Le foto migliori verranno pubblicate e verrà fatto e pubblicato un filmato.

Orari di apertura e biglietti:

La mostra è aperta nel piano terreno del padiglione Blu sabato 11 e domenica 12 febbraio dalle 10,00 alle 18,30 con orario continuato.

Prezzo biglietto intero €. 8,00 ridotto €. 6,00 (bambini fino a 12 anni, studenti universitari e over 70).

Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni e portatori handicap accompagnati.

All’interno del padiglione servizio bar e ristoro con specialità liguri e piemontesi.

Parcheggio a pagamento all’interno del quartiere fieristico: tariffa unica 5 Euro

Facebook: https://www.facebook.com/expo.worldcats/