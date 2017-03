GENOVA. 17 MAR. Ancora un week end di neve e allegria ad Artesina. Sabato e domenica appuntamento in piazza con “Braciamo insieme” oltre ai classici appuntamenti con Radio Artesina e l’intrattenimento firmato Giovanni Carrara e poi la storica Baby Dance con Pinky per i più piccini. Prosegue anche il servizio “Le fate della neve” novità della stagione che ha riscosso grande apprezzamento. La nuova area ludica educativa dove le famiglie possono lasciare i più piccoli (3-6 anni) in custodia a personale qualificato e poter così sciare in tranquillità ha davvero colto nel segno.

E da lunedì scatta l’ultima parte della stagione con le super offerte “Neve low cost”. Ritorna la “Promotional season” con il giornaliero adulto nei giorni martedì, mercoledì e giovedì a soli 24 euro e con la possibilità di acquistare i 6 gg. consecutivi a 81 euro (95 anche con il notturno). Molto interessante anche la “Promotional Artesina Casa” con 2 notti + 2 skipass a 110 euro, 4 notti + 4 skipass a 160 euro e 6 notti + 6 skipass a 189 euro (info 0174242000 – info@artesina.it) e la “Promotional Artesina Hotel” con la conveniente opzione in b&b a 35 euro al giorno a persona ed in ½ pensione a 45 euro con la formula “BAMBINI GRATIS” con i piccoli fino ai 12 anni free se accompagnati da due adulti paganti (info 0174242252 – info@hotelmarguareis.it ). Le offerte sono valide fino alla chiusura impianti.