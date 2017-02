GENOVA. 19 FEB. Dopo la tragedia di Lavagna, ancora perquisizioni in casa di giovani e studenti alla ricerca del “fumo” che ha invaso la riviera di levante. Stavolta, come tante altre, non è successo l’imponderabile. I Carabinieri di Recco, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un 20enne, abitante a Recco, ieri hanno trovato e sequestrato 21 grammi di “marijuana” e tutto il materiale necessario per taglio e confezionamento.

Pertanto, il giovane recchelino è stato deferito in stato di libertà per “detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio”.