Ancora controlli della polizia a Savona

SAVONA. 11 APR. Ieri sera, a Savona, la polizia ha realizzato un servizio straordinario di prevenzione al quale hanno preso parte i poliziotti della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, specializzati in controllo del territorio.

Nel corso del servizio – che ha interessato in particolare la zona di Via Nizza, Nostra Signora del Monte, i giardini di Legino, Zinola e di via Trilussa – sono state controllate oltre 35 persone, diversi veicoli in transito ed un esercizio commerciale in via Cimarosa.

Nel corso del servizio, nei giardini di via Trilussa, un albanese di 23 anni, trovato in possesso di una punta di ferro ed un piede di porco di circa 50 cm, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.





I servizi proseguiranno nei prossimi giorni, anche in altre zone della provincia.