Ancora cinghiali a Genova: chiusi in spiaggia a San Giuliano

GENOVA. 2 APR. Erano circa le 22 quando una pattuglia della polizia municipale ha ricevuto una chiamata per la segnalazione di due cinghiali a Sturla.

La pattuglia, giunta sul posto, non ha trovato traccia degli ungulati. Poco dopo è arrivata un’altra segnalazione della presenza dei due animali in strada, in via Gobetti.

Giunti sul posto i vigili non hanno trovato alcun animale. Hanno deciso, pertanto di scendere in corso Italia, dove, poco dopo hanno fatto un incontro ravvicinato con due bei cinghialotti di almeno 40 kg.

Purtroppo, gli agenti non hanno indicazioni precise su come comportarsi, hanno quindo deciso di seguire i due animali evitando che si scontrassero con le auto in transito o peggio con delle moto.

I due animali tagliavano pericolosamente la strada da una parte all’altra e ‘spinti’ dai due agenti, si sono infilati dallo Sporting in Lungomare Lombardo e in particolare nella spiaggia di San Giuliano.

Uno dei due agenti ha poi chiuso la cancellata di accesso alla spiaggia e i due cinghiali sono rimasti intrappolati all’interno in attesa dell’arrivo del giorno.