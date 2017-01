Ancora allarme bomba a Genova, Stazione Marittima evacuata

GENOVA. 22 GEN. Pericolo attentato islamico. Poco fa è scattato un altro allarme bomba a Genova. E’ il quarto in poche settimane. Gli artificieri sono intervenuti alla Stazione Marittima intorno alle 11 insieme agli agenti della Polmare. La zona è stata transennata dai vigili urbani e si sta procedendo con tutte le precauzioni del caso.

Gli altri allarmi bomba (per fortuna falsi) erano scattati davanti al Mu.Ma Museo del Mare, alla Bnl di via Caprera a Sturla/Albaro e sopra la stazione ferroviaria di Principe, dove era stato trovato un foglio con scritte in arabo. La scorsa settimana la questura di Imperia aveva rafforzato i controlli a Ventimiglia, dove era scattato un (falso) allarme bomba, anche perché l’Antiterrorismo francese aveva informato di avere trovato una missiva, che avvertiva di attentati dell’Isis in Italia.

Aggiornamenti in corso.