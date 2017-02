Anche il ministro Calenda a Lerici su incontro Impresa 4.0

LA SPEZIA. 1 FEB. Questo pomeriggio il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore allo Sviluppo economico Edoardo Rixi parteciperanno al convegno l’ Impresa 4.0 “Impresa 4.0 – trasformazione competitiva digitale” in programma alle 14.00 a Villa Marigola, Via Biaggini, 1 a San Terenzo di Lerici nell’ambito del Roadshow di Confindustria.

Si tratta di un incontro per capire come trasformare un’ azienda in un’Impresa 4.0 attraverso le tecnologie digitali innovative che possono cambiare il modo di fare business.

All’incontro parteciperà anche il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda.

Ecco il programma completo.

14.00 Registrazione ospiti e welcome coffee.

14.25 Saluti. Francesca Cozzani, Presidente Confindustria La Spezia Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria

Massimo Federici, Presidente Provincia e Sindaco della Spezia Carlo Piana, Direttore Generale Crédit Agricole Carispezia

14.45 Il Piano nazionale Industria 4.0 – Investimenti produttività e innovazione Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico

15.15 Tavola rotonda: Evoluzione digitale – perché e come cavalcare l’onda della nuova rivoluzione industriale.

Giulio Pedrollo, Vice Presidente Confindustria con delega alle Politiche Industriali; Elio Catania, Presidente Confindustria Digitale; Giuliano Busetto, Presidente ANIE Federazione; Ugo Salerno, Presidente e Amministratore Delegato RINA.

Roberto Zuffada, Siemens – Membro della task force di Federmeccanica Modera: Matteo Giudici, Presidente Comitato regionale ligure Giovani Imprenditori

16.30 Parla il territorio – la testimonianza di chi ha già trasformato la propria azienda tradizionale in un’impresa competitiva digitale.

Umberto Costamagna, Presidente CALL & CALL; Luca Manuelli, Chief Digital Officer ANSALDO ENERGIA;  Mattia Noberasco, Amministratore Delegato NOBERASCO

17.15 Il supporto della Regione Liguria all’innovazione

Edoardo Rixi, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Liguria

17.30 Conclusioni

Giuseppe Zampini, Presidente Confindustria Liguria e Confindustria Genova

