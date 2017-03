GENOVA. 25 MAR. “La Funicolare Granarolo è ferma per l’ennesimo guasto. Salvo miracoli, fino a venerdì prossimo il servizio verrà garantito con la linea sostitutiva G1”.

Anziché comunicarlo Amt, lo ha annunciato il sindacato Orsa Tpl su Facebook colmando il vuoto dell’azienda partecipata dal Comune.

“Cari utenti – aggiungono i sindacalisti – ci spiace per l’ennesimo disagio, eppure la politica dice che va tutto bene, che Genova si muove…si ma a piedi!! Le vetture per la Funicolare dovrebbero essere DUE!!!, ma dell’altra tra sequestri e manutenzioni se ne è persa ogni speranza da ANNI.

Con la carenza di personale e di mezzi speriamo riescano a far girare il servizio G1 regolarmente, al massimo toglieranno una vettura da un’altra linea e recuperano il personale negando qualche feria… come vedete il disagio alla fine è di utenti e lavoratori”.