Amt, Sivori in pole per il dopo Ravera

GENOVA 15 AGO. Le dimissioni di pochi giorni fa di Livio Ravera hanno creato un terremoto ai vertici di Amt con il sindaco Marco Bucci che si è trovato costretto a pensare ad un nuovo vertice per la municipalizzata dei trasporti genovese.

L’ipotesi uscita a caldo sarebbe stata quella interna con la promozione di Stefano Pesci che però non sarebbe parso convinto di accettare il nuovo ruolo. Nelle ultime ore però è uscito fuori il nome di Sivori, uomo in orbita Pd e attuale presidente dell’Atp.

Bucci avrebbe pensato a lui, anche se distante a livello politico, perchè la visione del Tpl sarebbe uguale: no ai privati e gestione in house i loro obiettivi. Sivori dunque sarebbe il profilo ideale per traghettare l’Amt alla gestione In House fortemente caldeggiata anche dal vice sindaco Balleari. Inoltre sarebbe il profilo ideale per avviare il percorso ad una possibile fusione Amt-Atp, vero obiettivo della giunta Bucci, ma rispetto a Doria senza capitali privati.