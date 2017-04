Amt, domani è sciopero di otto ore

GENOVA. 3 APR. Dopo il primo sciopero di 4 ore del 24 febbraio 2017, le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e UGL Trasporti proclamano una seconda azione di sciopero di tutto il personale di AMT Spa di 8 ore per domani, martedì 4 aprile 2017.

Questa nuova azione di sciopero si rende necessaria a causa della mancanza di risposte in merito alle problematiche evidenziate all’interno della procedura di raffreddamento ed in particolare: per la scarsa chiarezza da parte della Città metropolitana sia sulle procedure di gara per l’affidamento del servizio – ad oggi in proroga ad AMT fino al 31 dicembre 2017 – sia di un’ adeguata ricapitalizzazione della Società; la presenza di nessuna certezza sull’inserimento nel bando di gara della clausola sociale che garantisca tutti i lavoratori ed i loro diritti contrattuali e sul livello di risorse che verranno garantite; il progetto aziendale di procedere ad ulteriori esternalizzazioni di linee; la mancata concessione delle ferie personale viaggiante; il rimbalzo della responsabilità tra Regione Liguria e Comune di Genova riguardante la competenza della deroga da concedere ad AMT Spa per consentire di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, sia di guida che di manutenzione, che se non concessa provocherà un forte aumento dei costi a carico dell’azienda e incertezza occupazionale.

La mancata applicazione dell’accordo sull’adeguamento parametrale del personale amministrativo e della manutenzione rispetto alle mansioni effettivamente svolte e per la sicurezza personale viaggiante.

E’ previsto anche un presidio davanti alla direzione Amt dalle 10.30.

La Modalità di sciopero per tutti i dipendenti di AMT Genova (compresa la ferrovia Genova – Casella):

il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 9.30 alle 17.00;

il restante personale (comprese biglietterie, esattoria e servizio clienti) si asterrà nella seconda parte del turno.

Il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.