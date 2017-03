Amiu-Iren, oggi è la giornata decisiva: si vota a Tursi

GENOVA. 31 MAR. Comune di Genova blindato per le proteste dei lavoratori contro la giunta Doria. Oggi è la giornata decisiva per il futuro di Amiu, ma il consiglio comunale stamane a Tursi si è aperto ed è già stato sospeso per la convocazione dei capigruppo richiesta da Paolo Putti. Comunque, si dovrebbe poi votare per l’aggregazione Iren-Amiu, per cui il CdA di Iren ha dato parere favorevole.

La votazione di ieri era slittata con una mossa della maggioranza, che rischiava di andare al voto senza i numeri necessari a far approvare il documento dopo che la minoranza aveva ritirato in massa tutti gli emendamenti presentati. Oggi è l’ultima seduta utile perché a mezzanotte scade il termine per approvare le variazioni sulle tasse comunali, previste in aumento.

La decisione della giunta Doria ieri aveva scatenato le proteste dei lavoratori e del pubblico sugli spalti, i quali, contrari alla fusione, avevano urlato ‘vergogna, siete scandalosi’. I manifestanti si erano riuniti anche in un corteo di protesta ed avevano sfilato per le strade del centro città.

Il presidente dell’assemblea, Giorgio Guerello, aveva accolto la richiesta dell’assessore al Bilancio Franco Miceli di “rinviare a domattina l’iter della delibera Amiu-Iren per sentire stanotte il parere di Iren su cinque emendamenti di maggioranza poiché modificano in modo sostanziale la trattativa Comune-Iren”.

In Sala Rossa la minoranza aveva ritirato tutti gli emendamenti presentati, quando si erano accorti che la maggioranza non avrebbe avuto i numeri per il sì. A quel punto, i consiglieri che sostengono la giunta Doria avevano cercato di produrre altri emendamenti per ritardare la votazione.

L’operazione vedrebbe Iren entrerebbe in Amiu col 49% del capitale, destinato a salire fino al 69% in una seconda fase. Gli extracosti, 130 milioni per la chiusura di Scarpino, dovrebbero essere coperti con aumenti sulla Tari stimati almeno tra il 6 e il 7% in dieci anni. Iren si impegnerebbe a costruire nuovi impianti, ma il piano industriale sarebbe ancora poco chiaro.

Nel caso di un altro stop della delibera, il sindaco ha annunciato che ‘si vedrebbe costretto’ a fare aumentare la Tari per rientrare dai debiti o di portare i libri in Tribunale.