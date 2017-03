Amissima ed Apollo rispondono alle accuse di Carige

GENOVA. 23 MAR. Il fondo Apollo replica alle accuse del cda di Carige di aver provato a scalare l’istituto prosciugandone la liquidità.

In una nota definisce le iniziative giudiziali avviate dal cda di Carige nei confronti di Amissima e di Apollo e degli ex amministratori Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani “temerarie” e spiega come “Banca Carige discuteva già dal 2014, quindi da ben prima della vendita ad Apollo delle compagnie assicurative, della necessità di Carige Vita (ora Amissima Vita) di investire la liquidità giacente sui conti di Banca Carige entro la fine del 2015, per motivi legati all’entrata in vigore della normativa Solvency II a partire dal 1° gennaio 2016”.

Inoltre, sempre secondo Amissima, “le informazioni aggiuntive messe a disposizione del pubblico da parte di Banca Carige” non rispecchierebbero “la correttezza informativa sollecitata dall’Autorità di Vigilanza”, ma hanno “aggravato il carattere fuorviante delle precedenti lacunose comunicazioni della Banca”.

In particolare Banca Carige avrebbe “omesso di rendere pubbliche le due lettere che Amissima ha trasmesso in data 4 gennaio 2017 e in data 24 febbraio 2017 rispettivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale della Banca, nonostante tali lettere siano essenziali al fine di fornire ai soci di Banca Carige un corretto quadro informativo in relazione alle azioni legali sulle quali sono chiamati a deliberare”.

Ed ancora Amissima spiega che “Per quanto riguarda l’accusa di avere prelevato liquidità da Banca Carige con finalità abusive” Carige ne sarebbe stata a conoscenza e sapeva come “Amissima avrebbe dovuto investire tale liquidità entro fine 2015”.

Infatti Amissima non “ha spostato tale liquidità presso altri istituti di credito, ma ha l’ha investita in azioni, titoli di stato e obbligazioni; tutte operazioni effettuate tramite il trading desk di Banca Carige”.