Amichevole: Samp-Lugano 2-0, Budimir e Alvarez

GENOVA 26 MAR. Un gol per tempo e la Sampdoria chiude con un buon test la settimana di sosta della Serie A. Sotto il sole del “Mugnaini” e di fronte ad un buon numero di tifosi festanti, i blucerchiati di Marco Giampaolo – privi di sette nazionali – battono per 2-0 il Lugano di Paolo Tramezzani e Mirko Conte, sesta forza della Super League svizzera.

Dentro. Al 10′ Quagliarella mette Alvarez davanti alla porta ma l’argentino si fa respingere il tiro da Salvi. Ancora Alvarez impensierisce l’estremo ospite al 19′. Mizrachi risponde poco dopo: Puggioni blocca. Alla mezzora esatta anche Quagliarella libera il sinistro, la palla esce però a lato del palo più lontano. Alvarez ci riprova da fuori al 33′ senza che la sfera prenda il giro necessario. Gira che ti rigira sono sempre gli stessi a provare a sbloccarla: al 40′ Quagliarella deve ancora fare i conti i riflessi di Salvi. Salvi che non può nulla a due minuti dal termine della prima frazione, quando Budimir la mette dentro al termine di un’iniziativa personale in area.

Raddoppio. Il Lugano mescola le carte nell’intervallo, Giampaolo toglie Puggioni, Sala e Quagliarella per Falcone, Tomic e Barreto. Alvarez va ad affiancare l’autore del gol del vantaggio. Al 9′ Simic debutta in blucerchiato – seppur in amichevole – al posto di Silvestre. Al quarto d’ora Praet impegna Salvi e Balde rileva Budimir. Al 19′ Amuzie prende il posto di Dodô sulla mancina; al 22′ Alvarez – il migliore in campo – si conquista una punizione sulla trequarti e la trasforma con l’ausilio del montante. Il Doria raddoppia e opera l’ultima sostituzione: Tessiore per Praet. Nel finale c’è tempo per altre due occasioni: Amuzie trova la risposta del portiere al 34′, Balde il palo esterno al 40′. Il risultato non cambia più.

Sampdoria 2

Lugano 0

Reti: p.t. 43′ Budimir; s.t. 22′ Alvarez.

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni (1′ s.t. Falcone); Sala (1′ s.t. Tomic), Silvestre (9′ s.t. Simic), Regini, Dodô (19′ s.t. Amuzie); Djuricic, Cigarini, Praet (23′ s.t. Tessiore); Alvarez; Budimir (15′ s.t. Balde), Quagliarella (1′ s.t. Barreto).

Allenatore: Marco Giampaolo.

Lugano (4-3-3): Salvi; Martignoni, Sulmoni, Golemic, Mihajlovic; Vecsei, Machin, Sabbatini; Mizrachi, Franzese, De Sousa.

A disposizione ed entrati nel corso della ripresa: Padalino, Culina, Piccinocchi, Rey, Mariani, Rouiller, Crnigoj, Budel.

Allenatore: Paolo Tramezzani.

Arbitro: Piscopo di Imperia.

Assistenti: Magri di Imperia e Manara di Mantova.

Note: recupero 0′ p.t. e 0′ s.t; spettatori 300 circa; terreno di gioco in discrete condizioni.