Amichevole: Samp-Finale L. 7-1, ultimo match del 2016

GENOVA 31 DIC. Buon anno U.C. Sampdoria. Con uno striscione bianco tra i tanti blucerchiati comparsi al “Mugnaini” i tifosi hanno voluto salutare il 2016 in compagnia della squadra di Marco Giampaolo, impegnata nell’ultima sgabata dell’anno solare. Di fronte a Palombo e compagni i giallorossi del Finale Ligure, formazione savonese che milita in Serie D dimostratasi degna avversaria nella partita d’allenamento sul campo principale del centro sportivo di Bogliasco.

Primo tempo. Tra gli applausi di circa 200 sampdoriani, il risultato lo sblocca Schick al 27′, con un sinistro dei suoi, al termine di un’azione corale rifinita da Quagliarella. Il Finale risponde presto e alla mezzora coglie un palo sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il raddoppio ha ancora la firma del ceco, freddo, elegante e al tempo stesso geniale nell’inventarsi al 37′ un pallonetto a tu per tu con l’estremo difensore Porta.

Secondo tempo. Subentrato a Quagliarella, Budimir impiega 60 secondi per scartare Gallo (sostituto di Porta) e depositare in rete il 3-0. Il poker è praticamente dietro l’angolo: al 6′ Gallo sbaglia il rinvio, Praet ne approfitta, prende la mira e segna con l’aiuto del palo. Passa un minuto e il bottino si rimpingua grazie ad un autogol di Spadoni, sfortunato nel rimpallo nel tentativo di anticipare Schick. Nel giro di tre minuti, tra il 24′ e al 27′, Budimir sigla la sua personale tripletta e porta il Doria sul 7-0. E non è finita: c’è ancora il tempo per prendere un gol da Sogno e di sfiorarne altri, ma il risultato non cambia più: 7-1. Arrivederci al 2017.



Sampdoria 7

Finale Ligure 1

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni (1′ s.t. Tozzo); Pereira, Palombo, Krajnc, Pavlovic (1′ s.t. Regini); Praet, Cigarini, Linetty (1′ s.t. Fernandes); Djuricic; Schick, Quagliarella (1′ s.t. Budimir).

Allenatore: Marco Giampaolo.

Finale Ligure (3-5-1-1): Porta; De Benedetti, Sgambato, Leo; Molinari, Ferrara, Basso, Genta, Anselmo; Figone; Vittori.

A disposizione ed entrati nel corso della gara: Gallo, Spadoni, Muratore, Scarrone, Conti, Gentile, Sogno, Migliore, Maiano, Saba, Bozzo, Roda.

Allenatore: Pietro Buttu.