Alzheimer, 28mila in Liguria: Melis (M5S) attacca Viale che non fa

GENOVA. 16 FEB. “Il Piano Demenze approntato dall’assessore Viale, con la clausola di invarianza della spesa, desta forti perplessità in termini di efficacia. Alle famiglie serve supporto vero, non le pacche sulle spalle.”

Lo ha dichiarato oggi il consigliere ligure del MoVimento 5 Stelle, Andrea Melis, al termine della Commissione regionale Sanità, durante la quale è stato audito il Presidente dell’Associazione Alzheimer Liguria.

“Solo nel 2016, l’Alzheimer ha riguardato 28.400 casi in Liguria, che non a caso è tra le regioni più ‘vecchie’ d’Europa – osserva Melis – La politica deve affrontare con forza il tema del miglioramento degli strumenti di diagnosi, codificare e facilitare l’accesso alle strutture e colmare la vergognosa lacuna nell’assistenza ai familiari, ad oggi totalmente assente: il morbo di Alzheimer colpisce non solo la persona affetta ma soprattutto i familiari, che subiscono un impatto emotivo e sociale drammatico.”