GENOVA. 22 FEB. Altro che pensiero democratico e libertà di idee. In realtà a sinistra c’è il bavaglio e, oltre la censura, nel Pd-Kabul ligure vige la legge del taglione dell’informazione. In questo caso, una foto con Salvini “tagliata” via da Facebook.

Sabato scorso a Recco il buonsenso del leader leghista, che aveva lanciato un appello per la legalità e la sicurezza, aveva affascinato Margherita Ceravolo, segretario del Circolo Pd Recco-Avegno-Uscio. La dirigente del Pd si era quindi fatta un selfie con il leader della Lega Nord e lo aveva pubblicato sul suo profilo Fb.

“Non mi sono certo convertita, ma mi faccio le foto con chi voglio, dove e quando mi pare. No alla censura” aveva detto ad estremisti e compagni che l’avevano criticata.

La foto con Salvini, però, ha resistito sul suo profilo Fb solo pochi giorni perché oggi non c’è più. Nel Pd-Kabul della Liguria non si è neanche liberi di postare sui social un selfie innocente.