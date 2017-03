Alpino di Strade Sicure si uccide: temeva di rimanere senza lavoro

GENOVA. 5 MAR. Un alpino di 25 anni, originario della Basilicata, purtroppo si è tolto la vita la scorsa notte, impiccandosi in caserma a Chiavari. Il giovane era impegnato nel progetto “Strade sicure”.

Secondo i primi accertamenti, potrebbe avere deciso di farla finita perché il suo impiego di “ferma” militare era in scadenza e temeva di non essere riconfermato. In sostanza, il 25enne temeva di ritrovarsi senza un dignitoso lavoro.

A trovare il corpo senza vita del militare sono stati i suoi commilitoni. Sul tragico episodio indagano i carabinieri di Chiavari.