GENOVA. 1 MAR. Sono espresse in 599 pagine le motivazioni della sentenza di condanna dell’ex sindaco di Genova Marta Vincenzi, dell’ex assessore Francesco Scidone e del dirigente comunale Gianfranco Delponte, condannati rispettivamente a 5 anni, quattro anni e nove mesi e quattro anni e cinque mesi nel processo per l’alluvione 2011 che è costata la vita a sei persone.

La condanna, in primo grado, era arrivata alla fine di novembre, mentre oggi sono state rese disponibili le motivazioni.

Il giudice Arianna Petri analizza la mancata chiusura delle scuole: “E’ indubitabile che se si fosse ricorso alla cautela, almeno cinque delle sei vittime non sarebbero decedute in quelle specifiche circostanze di tempo e luogo”.

“Mentre la città era in ginocchio – si legge sul dispositivo della sentenza – e i parenti disperatamente cercavano i dispersi, gli imputati si preoccupavano di predisporre una ricostruzione dei fatti non veritiera da propinare subito alla stampa”.

Ed ancora: “Non hanno mostrato alcuna compassione per le sofferenze provocate ai parenti delle vittime”… “Nessuno di loro ha chiesto scusa alle parti civili nè ha offerto somme di denaro”.

La Vincenzi nel ricevere le motivazioni della sentenza: “Non ho ancora letto la sentenza, ma dai titoli che ho visto non mi riconosco. Quel giorno mi è cambiata la vita”.

“La sentenza mi ha molto addolorato – insiste la Vincenzi – mi auguro che non siano solo quei titoli. Quelle frasi sono un giudizio morale legittimo che io rifiuto… le impacchetto e le rispedisco indietro, perché è difficile da confutare. Ma la domanda è: cosa ci azzecca un giudizio morale con una responsabilità penale? Spero non sia solo quello. Mi auguro che ci siano spazi per dimostrare la mia innocenza, il ruolo del sindaco e del Coa in base alle leggi”.

L’alluvione del 4 novembre 2011, costò la vita a due bambine e quattro donne.