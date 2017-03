GENOVA. 7 MAR. Sono stati tutti assolti dal Tribunale di Genova i nove imputati nel processo per l’alluvione di Sestri Ponente che nell’ottobre 2010 mise in ginocchio il quartiere del ponente cittadino.

Tra gli imputati Paolo Tizzoni, ex vicepresidente della giunta provinciale di centrosinistra ed ex assessore con delega alla Difesa del suolo, Agostino Ramella, all’epoca dirigente della Provincia e Stefano Pinasco, ex dirigente del settore idrogeologico del Comune di Genova fino al 2009 e poi direttore alla manutenzione strade, parchi e piano di bacino del Comune di Genova.

Il giudice oggi ha assolto tutti dall’accusa di “inondazione colposa”.