Allerta meteo, neve in Valbormida a Millesimo

SAVONA. 28 GEN. Nelle prime ore di allerta meteo e in prima mattinata, sta nevicando in Valbormida, in particolar modo a Millesimo e in Valle Stura, altrove cade qualche fiocco di neve ed ancora un po’ di pioggia, soprattutto tra Centro e Ponente.

Secondo le previsioni le precipitazioni andranno a intensificarsi nel corso della giornata.

Oggi fino alle 15 c’è un’allerta meteo arancione sulle valli Bormida, Stura e Orba, altrove, a parte il Levante da Portofino a Sarzana, criticità gialla sui comuni dell’interno.

Dal primo pomeriggio in poi la situazione vedrà un miglioramento ed un graduale rialzo delle temperature.