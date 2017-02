Allerta gialla per neve entroterra savona fino alle 15.00

GENOVA. 10 FEB. Resterà in vigore fino alle 15 l’allerta gialla per neve sui bacini padani del Ponente ligure, Bormida, Orba e Stura.

Dalla notte sono state segnalate precipitazioni deboli o moderate anche nelle zone attraversate dalle autostrade A6 e A26.

Qualche fiocco di neve è previsto anche sull’entroterra di Levante in Valle Scrivia.

Le previsioni di Arpal.

Cielo coperto su tutta la regione con deboli precipitazioni sul Centro-Ponente; sui versanti padani di Ponente possibili spolverate nevose sparse dalle prime ore della notte e deboli nevicate più diffuse dal mattino con possibili spolverate in sconfinamento sul versante marittimo nelle zone di valico sopra i 400 m; sulla Valle Scrivia possibili spolverate dalla mattinata; fenomeni in esaurimento nel corso del pomeriggio

Venti. Sul Centro-Ponente settentrionali di burrasca con locali raffiche fino a 80/85 km/h, in calo a forti nel pomeriggio; a Levante inizialmente forti da Nord-Est in calo in mattinata

Mare. A Ponente molto mosso, in calo a mosso nel corso del pomeriggio; a Levante mosso, in calo a generalmente poco mosso dal pomeriggio

Umidità su valori medio-alti.