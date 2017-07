GENOVA. 6 LUG. Un ecuadoriano di 24 anni, gravato di pregiudizi di polizia, attualmente agli arresti domiciliari per reati inerenti la legge sugli stupefacenti, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Cornigliano per “evasione”.

L’immigrato spacciatore, nei giorni scorsi, dopo aver usufruito di un permesso, non rientrava presso la propria abitazione nell’ora stabilita. Tuttavia, è stato controllato e riacchiappato dai carabinieri, che lo hanno denunciato per l’ennesima volta.