Alle soglie della povertà: dibattito stasera a Imperia

IMPERIA. 7 FEB. “Alle soglie della povertà” è il tema dell’incontro, aperto al pubblico, organizzato dalla Lega Nord Liguria a Imperia. L’appuntamento è in programma domani (martedì 7 febbraio) alle 20,30 presso la sala della Biblioteca civica “Lagorio” in piazza Edmondo de Amicis.

Durante il dibattito, cui parteciperà il capogruppo regionale del Carroccio Alessandro Piana, verrà affrontata l’emergenza povertà sul territorio e saranno illustrate alcune delle proposte leghiste per risolvere il problema. In apertura, è prevista un’introduzione da parte del segretario cittadino Giulio Filieri. Saranno consentite, come sempre, domande da parte del pubblico.

“Prima di esporre le soluzioni – spiega Alessandro Piana – tracceremo il quadro della situazione economico-sociale esistente nell’imperiese, con una seria analisi dei fatti. In particolare, si porrà l’accento sulla disoccupazione giovanile, la scarsa sensibilità prestata da certi Comuni alle esigenze degli italiani e l’emergenza delle famiglie imperiesi con scarso reddito.

In tal senso, discuteremo dei casi dei genitori ai quali vengono sottratti i figli minori per essere assegnati a strutture gestite da terzi, ma anche delle residenze concesse con facilità ad extracomunitari che presentano richieste di agevolazioni perché hanno l’indicatore ISEE molto basso.

Verrà quindi fatto un approfondimento sul tema dei diritti e dei privilegi all’interno della società in cui viviamo.

Successivamente, saranno illustrati i passi compiuti da Regione Liguria per contrastare la disastrosa situazione socio-economica e le ingiustizie che fino a poco tempo fa si registravano sul territorio e che il governo regionale di centrodestra sta cercando di combattere con ogni mezzo legale a disposizione”.