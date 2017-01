IMPERIA. 28 GEN. Allarme terrorismo islamico. La Riviera Classic, mezza maratona sull’inusuale distanza di 23.8 km, è stata annullata. La tradizionale corsa internazionale Ventimiglia-Monaco, in programma domenica 12 marzo, non si farà per i pericoli di attentati.

Ormai è ufficiale ed a comunicarlo, oltre agli organizzatori, è stata anche la Prefettura francese delle Alpi Marittime. Un paio di settimane fa erano già state sospese le iscrizioni.

La partenza della Riviera Classic era prevista alle 9,45 di domenica 12 marzo sul lungomare di Ventimiglia. Il territorio ligure di confine rimane quindi in stato di massima allerta non solo per il caos migranti.