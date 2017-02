GENOVA. 18 FEB. Allarme meningite nel centro storico di Genova. Un’educatrice di 35 anni, che lavora in un centro per bambini nei caruggi, stanotte è stata ricoverata per meningite meningococcica all’ospedale San Martino.

L’assessore regionale alla Salute Sonia Viale ha confermato che la paziente, per fortuna, non è condizioni critiche. La Asl 3 genovese ha provveduto a effettuare la prevista indagine epidemiologica.

Tutte le persone sono state individuate e saranno sottoposte a profilassi antibiotica. I responsabili del centro hanno avvisato le famiglie dei circa cinquanta bambini, di origine straniera e genovese, che lo frequentano. Il ceppo del meningococco non è stato ancora identificato.