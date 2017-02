GENOVA. 19 FEB. Secondo i medici del San Martino, sono migliorate le condizioni dell’educatrice 35enne genovese ricoverata in ospedale per meningite, che, per fortuna, non risulta in pericolo di vita. Indagine epidemiologica e profilassi sono state prontamente effettuate sui bambini, di origine italiana e straniera, del centro dei caruggi dove lavora, ma anche su colleghi, amici e parenti che sono stati in stretto contatto con lei. Ossia circa cento persone.

“Si è osservato – dicono al San Martino – un miglioramento delle condizioni di salute della donna di 35 anni ricoverata a causa di una meningite da meningococco. L’educatrice, che in via precauzionale è stata collocata in isolamento nel reparto di rianimazione, si sta sottoponendo a una specifica terapia antibiotica. Se il quadro clinico rimarrà stabile, la paziente oggi o domani verrà trasferita nella Clinica delle Malattie infettive”.